Er wordt op het internet veel gesuggereerd dat het ‘coronavirus’ ervoor zou kunnen zorgen dat de PlayStation 5 en Xbox Series X uitgeteld worden. VolgensAMD, hoofdleverancier van de onderdelen, is dit niet het geval.

AMD is namelijk verantwoordelijk voor de CPU en GPU van beide consoles en laten tijdens de presentatie van hun financiën weten dat de consoles nog steeds op schema liggen.

Ondanks dat de kansen op voorraadtekorten met de week groeien, zullen zowel Sony als Microsoft de productie van hun consoles in Q2 van dit jaar gaan opschroeven. Het is goed nieuws dat ze vooralsnog niet uitgesteld worden, maar er bestaat wel een kans dat de productie niet uitgebreid kan worden door tekorten aan componenten. Dit zou uiteindelijk resulteren in minder verscheepte Xbox Series X en PlayStation 5-consoles. Echter is dit erg afhankelijk van hoe het ‘coronavirus’ nog impact heeft in China (waar de meeste componenten gemaakt worden).

Microsoft lijkt op dit moment alles op orde te hebben wat betreft de volgende generatie console. De platformhouder heeft de console al getoond en lijkt de bal nu bij Sony te leggen. Die blijft namelijk nog erg stil rondom de PlayStation 5. Wellicht dat we deze maand dan eindelijk iets gaan horen? Zodra dat gebeurd, lees je dat uiteraard op deze site!