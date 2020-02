Alle Kingdom Hearts-games nu speelbaar op Xbox

Tot nu toe konden Xbox fans alleen Kingdom Hearts 3 op de console spelen. Alle andere versies waren tot nog toe exclusief speelbaar voor de Playstation, maar dat is nu verandering in gekomen.

Er zijn twee verschillende pakketten samengesteld waar de spelers uit kunnen kiezen. De eerste bevat Kingdom Hearts HD 1.5 reMIX en 2.5 reMIX. Deze twee varianten bestaan weer uit Kingdom Hearts, Kingdom Hearts: Chain of Memories, Kingdom Hearts 2 en Kingdom Hearts: Birth by Sleep.

Het tweede pakket is gebasseerd op Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue, welke uit twee losse titels bestaat; Kindom Hearts 3D: Dream Drop Distance en Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep – A Fragmentary Passage. Beide varianten zijn vanaf vandaag beschikbaar voor zowel de Xbox One als op de Playstation 4.