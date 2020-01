Alienware lijkt met Switch concurrent te komen

Er gaan al geruchten rond dat er een krachtigere versie van de Switch uitkomt, maar dit is op een heel ander niveau. Alienware lijkt namelijk ook met een krachtige handheld op de markt te komen.

Het is een bijzondere verschijning. Deze hoekige, machine met typisch Alienware-design gaat vermoedelijk de concurrentie aan met de Nintendo Switch. De handheld draait op Windows 10 en zou daarmee dus een hele handzame gamelaptop moeten worden.

De mensen van Tom’s Guide hebben hands-on gebruik mogen maken van het apparaat en een stuk over hun bevindingen geschreven. De Alienware UFO beschikt over een 8″ scherm, welke een stuk groter is vergelen met de 6″ display van de Nintendo Switch. De handvaten zijn ook te verwijderen en de UFO is in een dock te plaatsen, waarna deze veranderd in een normale PC.

Precieze specificaties worden nog niet genoemd, maar volgens Tom’s Guide wordt de Nintendo Switch op basis van performance omver geblazen. Hopelijk komt Alienware snel naar buiten met meer informatie, zoals de specificaties. Tevens vragen wij ons al of dit een Switch-killer gaat worden, of van korte duur.