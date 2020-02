Action-adventure Hazel Sky aangekondigd

Hazel Sky is een 3D-game over Shane, een jonge ingenieur die zijn plaats in de wereld moet zien te vinden. Dit kan hij bereiken door de uitdagingen aan te gaan die hem een volleerd ingenieur zullen maken.

Hiervoor moet hij een open wereld verkennen en diverse vliegtuigen zien te repareren. Lukt dit niet, dan staat hem verbanning te wachten. De verhaalgedreven game wordt ontwikkeld door het Brazilliaanse Coffee Addict Studio. De releasedatum, voor de PC, PS4, Xbox One en Switch, ligt ergens in 2020. Check hieronder de onthullingstrailer.