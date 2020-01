Aankomende donderdag een Nintento Direct

Nintendo gebruikt ook dit jaar weer zijn Direct video’s om belangrijk nieuws naar de buitenwereld te krijgen. De Nintendo Direct voor aankomende donderdag zou in het teken van Pokémon staan.

Afgelopen november zijn dan wel nieuwe Pokémon-games uitgekomen, dit betekend natuurlijk niet dat ze nu stil gaan zitten. Er staat namelijk nog een hoop op de planning, voornamelijk in de vorm van apps. Nintendo’s dienst Pokémon Home staat om te beginnen op de planning voor begin dit jaar. Dit zou een soort cloud-dienst zijn voor Pokémon.

Daarnaast zijn we natuurlijk erg benieuwd of ze iets zullen vermelden over eventuele updates voor Pokémon Sword & Shield. De games zijn zeker prima ontvangen, maar hier en daar leek het wel wat afgeraffeld, zoals Boyd ook in zijn review heeft gemeld. Wat er precies verteld wordt gaan we echter donderdag pas zien. Tegen die tijd posten we natuurlijk opnieuw een bericht zodat je makkelijk de stream live kunt volgen!