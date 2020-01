52 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch verkocht

Nintendo heeft de kwartaalcijfers van het afgelopen kwartaal onthuld. Daaruit blijkt dat er in de laatste drie maanden van 2019 bijna 11 miljoen Nintendo Switch-consoles over de toonbank zijn gevlogen.

Daarmee zijn er vanaf de release tot en met 31 december 2019 52,48 miljoen exemplaren van de hybride console over de toonbank gegaan. In het laatste kwartaal werden er ook 64,64 miljoen games voor de console verkocht.

Door de hoge verkopen heeft Nintendo de verwachtingen voor dit jaar omhoog geschroefd. Vorig jaar gaven ze aan in dit fiscale jaar 18 miljoen exemplaren van de Switch te verkopen, maar dit is verhoogd naar 19,5 miljoen.

Uiteraard heeft de platformhouder ook de verkopen van de top 10 first party games aangepast. Deze is nu als volgt:

1. Mario Kart 8 Deluxe (22,96 miljoen)

2. Super Smash Bros Ultimate (17,68 miljoen)

3. Super Mario Odyssey (16,59 miljoen)

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (16,34 miljoen)

5. Pokémon Sword en Shield (16,06 miljoen)

6. Pokémon Let’s Go Pikachu en Eevee (11,76 miljoen)

7. Splatoon 2 (9,81 miljoen)

8. Super Mario Party (9,12 miljoen)

9. New Super Mario Bros Deluxe (5,85 miljoen)

10. Luigi’s Mansion 3 (5,37 miljoen)

Een van de smaakmakers van het laatste kwartaal zijn uiteraard Pokémon Sword and Shield. Deze weet namelijk binnen drie maanden niet alleen de top 10 lijst te bestormen, maar ook de verkopen van de Pokémon Let’s Go in te halen en ver achter zich te laten.

We zijn erg benieuwd hoe Nintendo dit momentum de komende tijd vast weet te houden. Er wordt nog steeds gespeculeerd over een verbeterde versie van de Nintendo Switch, maar we zijn eigenlijk meer benieuwd naar welke games Nintendo voor ons in petto heeft!