3D-platformer Pumpkin Jack aangekondigd

Uitgever Headup Games heeft Pumpkin Jack aangekondigd, een 3D-platformer geïnspireerd door MediEvil en Jak and Daxter. Het bedrijf deed dit middels een persbericht.

Beschreven als een comically creepy platformer, in Pumpkin Jack is het de bedoeling dat je rent, springt en er op los hakt. Jack is de Pumpkin Lord wiens taak het is een kwaadaardige tovenaar te stoppen die het Halloween-achtige fantasyland bedreigt. Sinds 2016 is het spel in de maak bij solo-ontwikkelaar Nicolas Meyssonnier. Het spel wordt in het laatste kwartaal van 2020 verwacht voor de PC, PS4, Xbox One en Switch.