3D audio een belangrijke feature voor de PlayStation 5

Volgens de architect van de PlayStation 5 zien gamers een belangrijke feature voor de next-gen PlayStation vaak over het hoofd.

De console van Sony heeft namelijk een aanzienlijke verbetering in de vorm van 3D audio. Hierdoor zouden spelers een nog betere ervaring met geluiden krijgen. Desondanks lijken gamers dat, volgens Mark Cerny, nog niet helemaal door te hebben.

3D audio is al eens eerder door de architect aangehaald. Toen Sony de specs van de PlayStation 5 onthulde, meldde Cerny al het volgende aan Wired:

“As a gamer, it’s been a little bit of a frustration that audio did not change too much between PlayStation 3 and PlayStation 4. With the next console, the dream is to show how dramatically different the audio experience can be when we apply significant amounts of hardware horsepower to it.”