29 miljoen exemplaren van Red Dead Redemption 2 en 8 miljoen van Borderlands 3 verscheept

Mede dankzij de pc-release van Red Dead Redemption 2 weet de game nog steeds goed te verkopen. Ook Borderlands 3 doet het erg goed.

Red Dead Redemption 2 verscheen eind 2018 voor de PlayStation 4 en Xbox One en wist daar al erg goede zaken te doen. Nu de game op zowel Steam, als Rockstar’s Game Launcher en Google Stadia is verschenen, is er weer een kleine piek in de verkopen ontstaan. Daardoor zijn er in totaal 29 miljoen exemplaren van de game verscheept.

Take-Two liet ook weten dat er van GTA V maar liefst 120 miljoen exemplaren zijn verscheept. Ondanks dat de game al ruim 6 jaar verkrijgbaar is, weet het online gedeelte nog steeds nieuwe bezoekersaantallen te realiseren. Dit resulteerde in de GTA$ giveaway die nu nog gaande is.

Tot slot kwam ook Borderlands 3 nog ten sprake. De game wist in het eerste kwartaal van de verkoop al recordcijfers voor de franchise neer te zetten, maar is inmiddels gestegen tot 8 miljoen verscheept exemplaren. Bovendien moet de game ook nog op Steam verschijnen. Deze wordt overigens in de komende maanden verwacht.