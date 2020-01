2020 in games: Marvel’s Avengers

2020 wordt wederom een fantastisch jaar voor gamers. Niet dat we de afgelopen jaren te klagen hadden, maar dit jaar zit echt bomvol top games. Zoals Marvel’s Avengers dat door Crystal Dynamics en Eidos Montreal wordt ontwikkeld.02

Marvel’s Avengers is wellicht de game waar veel aandacht aan zal worden besteed. Ondanks dat de game gebruik maakt van een gerenommeerde franchise moet de game het nog maar zien te bewijzen.

De game die wordt ontwikkeld door Tomb Raider-ontwikkelaar Crystal Dynamics en Deus Ex-ontwikkelaar Eidos Montreal lift qua verhaal niet op het succes van de bioscoopfilms. Het verhaal is uniek, de personages zijn anders dan je gewend bent en de gameplay moet zich nog maar zien te bewijzen.

Ik weet dat ik na de hands-on sessie in Keulen erg enthousiast klonk over de game, maar ik hoop dat de game ook lang genoeg is om nieuwe dingen te leren, maar ook gedurende een uurtje of 10 (persoonlijke schatting van de duur van de game) ook nog leuk blijft om te spelen.

De personages leren kennen

Zoals we eerder al lieten weten, is Marvel’s Avengers een singleplayer game met co-op elementen. Deze laatste zijn beperkt tot side missions en daarin kun je met tot vier spelers missies uitvoeren.

In de singleplayer ga je dus als de verschillende personages losse missies uitvoeren. Zo leer je niet alleen het achtergrondverhaal van deze personages in deze film kennen, maar ook wat hun sterke en zwakke punten zijn en welke speciale moves je kunt leren.

Elk personage valt namelijk te upgraden middels een skill tree. Ik heb tijdens de Gamescom een korte glimp hiervan opgepikt, maar zag dat elke personage meerdere aanvallen kunnen upgraden. Hierdoor blijft het natuurlijk steeds leuk om te blijven spelen. Iets wat God of War eerder al op een sublieme wijze liet zien.

Daarnaast kun je voor de personages een flinke aantal outfits vrijspelen. Hiervoor is de ruim 80 jaren geschiedenis van de comics gebruikt, dus verwacht onder andere speciale outfits voor Iron Man, Black Widow en de andere leden van de Avengers.

Bewijs het maar!

Ik denk dat Marvels Avengers op het eerste gezicht een erg goede game gaat worden. De game speelde behoorlijk soepel in Keulen en dat was bijna 9 maanden voor release. Als de volledige game zo lekker weg speelt, hoeven we ons daarover in ieder geval geen zorgen te maken.

Toch denk ik dat Crystal Dynamics niet alleen moet zorgen dat de game lekker speelt, maar ook dat het verhaal de moeite waard is om door te blijven spelen. Ik hoop dat ik het mis heb, maar ik ben toch bang dat de game binnen een uurtje of zes uit te spelen is, al kan ik dat natuurlijk niet bewijzen. Het is misschien gewoon hoe de game nu aanvoelt. Ik had dit gevoel bijvoorbeeld ook bij Star Wars Jedi: Fallen Order en daar had ik het gelukkig helemaal mis.

Echter is er nog wel het goede nieuws van Square Enix die heeft laten weten dat er meer personages naar de game zullen komen. Deze komt in de vorm van gratis DLC. We zijn benieuwd welke personages die gaan worden, aangezien Marvel er te veel heeft om even op te noemen. Kijken jullie al uit naar Marvel’s Avengers? Laat het ons weten in de reacties!