1,5 miljoen exemplaren van Dragon Ball Z: Kakarot verkocht

Dragon Ball Z: Kakarot weet het erg goed te doen qua verkopen. In nog geen maand tijd zijn er namelijk 1,5 miljoen exemplaren van de game verkocht.

Dit heeft uitgever Bandai Namco op hun Japanse website bekendgemaakt. Het doel van de game is om voor het einde van dit jaar 2 miljoen exemplaren te verkopen en dat lijkt wel erg makkelijk haalbaar.

Ondanks de goede verkopen weet de game Dragon Ball FighterZ niet van de troon te stoten qua verkopen. Van die game gingen namelijk in de eerste week alleen al 2 miljoen exemplaren van over de toonbank. Dragon Ball Z: Kakarot is daarentegen een singleplayer game, waarbij je het verhaal van Goku (voor sommige voor de zoveelste keer) gaat beleven.

Er is overigens een season pass voor de game, maar wat dit qua content gaat toevoegen, is helaas niet bekend. Zo horen we dat fans hopen dat Dragon Ball Super wel een goede invulling van deze pass kan zorgen. Of dat wellicht toch GT een goede toevoeging aan het verhaal is.

Bandai Namco houdt daarover helaas nog de kaken op elkaar. Maar zodra we iets horen, laten we je het natuurlijk weten. Wat vinden jullie van Dragon Ball Z: Kakarot? Laat het ons vooral weten in de reacties.