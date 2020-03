Red Dead Redemption 2 spelers gebruiken kots als touw

Ja je leest het goed, in Red Dead Redemption 2 hebben spelers een nieuwe manier gevonden om zonder val-schade van een hoge berg af te komen.

In elke open-wereld game kom je om de zoveel tijd een hoge helling of ander soort diepe afgrond tegen. Sommige spelers zoeken een omweg, maar dan zijn ze wel lang bezig. De ander neemt het risico en springt met de hoop de val te overleven of anders in ieder geval niet ver te moeten respawnen.

Een stel ondernemende spelers van RDR2 hebben een andere keuze bedacht: ‘Vomit roping’. Ze hebben ontdekt dat een stevig potje braken terwijl je van een berg valt een sliert van levensreddende kots creëert die je personage redr van val-schade.

Okay, het groene touw dat uit je mond komt, is niet daadwerkelijk wat je leven red. Het is in feite de kots-animatie die de val-animatie opheft. Op die manier wordt het proces van vallen (waarin je de grond raakt en veel schade oploopt) niet voltooid.

Klinkt eenvoudig, maar hoe gebruikt men dit trucje? Nou de kans is groot dat je in je inventory een braakmiddel draagt in de vorm van een kruid. In deze video zie je hoe de speler Darereal op wat Common Bulrush kauwt, waarvan je personage meteen zal overgeven. Andere kruiden kunnen ook braakneigingen opwekken, maar veel hiervan duren te lang voordat ze een effect teweeg brengen. Common Bulrush kun je overal vinden in de buurt van water.

Vomit roping is een erg goeie naam voor deze bizarre truc, maar als jullie een betere (Nederlandse) benaming weten, laat het dan weten in de reacties!