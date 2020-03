Red Dead Online spelers dagen elkaar uit voor een duel

Een functie die gek genoeg in Red Dead Online mist, zijn uiteraard de mogelijkheid om een duel met een andere speler aan te gaan. Toch proberen fans er een oplossing voor te zorgen.

Spelers dagen elkaar namelijk gewoon uit als ze elkaar tegen komen en gaan naar een afgelegen plek om daar te bepalen wie het sterkst is. Uiteraard worden de twee spelers bijgestaan door een derde, die als scheidsrechter zal fungeren.

Er zijn echter wel wat ongeschreven regels. Spelers mogen niet door mikken, maar uit de losse pols schieten en ook het bekende ‘Dead Eye’ gebruikt worden. Op Reddit werd een voorbeeld geplaatst, al lijkt deze speler zich niet aan deze regels te willen houden.

Missen jullie een dergelijke optie in Red Dead Online? Of denken jullie dat de manier waarop sommige spelers het oplossen een stuk beter is? Laat het ons weten in de reacties!