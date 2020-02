Dreams biedt gamers niet alleen de kans om hun eigen games te maken, maar ook parodiën van huidige games.

PlayStation gebruiker RikisCafe maakte de parodie op Red Dead Online door middel van Dreams. De speler start de game op en laat een cowboy rondlopen, maar wordt na een paar seconden al uit de ‘lobby’ geknald. Dit schijnt best vaak voor te komen in de cowboygame van Rockstar. Het is in ieder geval een grappig schouwspel..