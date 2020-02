Hoe King Cold probeert Gohan’s vader te worden in Dragon Ball Z: Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot laat je misschien wel voor de honderdste keer het verhaal van Goku en zijn vrienden beleven, maar heeft blijkbaar ook genoeg ruimte voor alternatieven.

In Dragon Ball Z: Kakarot kunnen spelers namelijk personages terug laten keren door middel van Shenron. Waar de draak in de anime maar een paar keer wordt opgeroepen, kun je het in de game heel vaak doen. Je hoeft dus niet alleen de good guys tot leven te wekken, maar kunt ook een bad guy weer terugbrengen (om hem vervolgens weer verrot te slaan).

Dit systeem zorgt ervoor dat bepaalde personages elkaar tegen komen, terwijl dat in de anime helemaal niet het geval was. Zo bedacht Twitter-gebruiker KingJames9600 dat het wel een leuk idee was om King Cold tegenover de oudere Gohan te zetten.

Het resultaat spreekt eigenlijk voor zich. King Cold ziet het namelijk helemaal niet zitten om het tegen Gohan op te nemen. Immers zorgde een Super Saiyan ervoor dat hij naar het hiernamaals werd gestuurd.

King Cold…bro…you can't be THAT afraid of a Super Saiyan…I don't think it works like that pic.twitter.com/fwz4mAkkPV — King (@KingJames9600) January 29, 2020

Het schijnt overigens ook meteen een van de leukste en interessantste conversaties te zijn tussen tot leven gewekte vijanden en de helden. Zijn jullie geïnspireerd om een vijand als Frieza tegenover Goten te zetten?

Dragon Ball Z: Kakarot is sinds 17 januari verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Check onze review om te lezen wat wij zo goed vonden aan deze game!