God of War vijand geeft je de vinger

Sommige dingen zijn in games verwerkt zodat ze eigenlijk niet zichtbaar moeten zijn voor de spelers ervan. Gelukkig voor ons weet YouTuber Lance McDonald een manier om de digitale ‘gordijnen’ te openen.

Eerder wist hij namelijk al te ontdekken dat het griezelige meisje Lisa altijd achter je staat in de Playable Teaser (PT) van Hideo Kojima.

Nu heeft hij hetzelfde trucje bij God of War op de PlayStation 4 uitgevoerd. Om precies te zijn na het gevecht met Baldur (die op dat moment nog bekend staat als ‘the Stranger’. Na het gevecht belandt hij namelijk in een ravijn, maar als je inzoomt op het personage steekt hij tot hilariteit van vele zijn middelvinger op.

So @corybarlog who was responsible for this little easter egg? pic.twitter.com/FLYBh1Nfdm

— Lance McDonald (@manfightdragon) March 5, 2020