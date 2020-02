Weer terug naar New York in The Division 2?

Er zijn veel details gelekt over de aankomende DLC voor The Division 2. Het lijkt erop dat de spelers weer terug gaan naar New York!

Het lek is gedeeld in een post op Reddit, waarin de bronnen gedeeld worden. Hierin wordt onder andere duidelijk gemaakt dat een aankomende uitbreiding de speler zal laten terugkeren naar New York, de stad waar het eerste deel zich afspeelt. De DLC zal ‘Warlords of New York’ heten en draait om Aaron Keener, een Division Agent die rogue is gegaan. Samen met vier luitenanten heeft hij een ijzeren greep op Manhattan en het is aan de speler om ze uit de weg te ruimen.

De DLC zal buiten een nieuw gebied en een nieuw verhaal meer bieden; zo krijg je een boost tot level 30 om meteen aan de nieuwe missies te kunnen beginnen, het maximum level is verhoogd naar 40, nieuwe wapens, skills en uitrustingen en ook een uitgebreide endgame met verschillende seizoenen, die je maandenlang zal zoet houden. Ook weten we dat Warlords of New York in maart zal verschijnen. Ten slotte zal de DLC in ‘Year 2’, dus ook dit pakket, geld gaan kosten. Dit was anders dan in het eerste jaar, waar alle downloadbare content gratis was.

Het gaat vooralsnog om een lek, maar het is al wel bevestigd dat de uitbreiding zich zal afspelen in de Big Apple. Ubisoft zal de DLC vanavond om 20.00 onthullen op Twitch.