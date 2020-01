Volgende Star Wars tijdperk begint met een game?!

De volgende Star Wars reeks wordt volgens een rapportage gestart met een game. Deze nieuwe reeks zou zich ver voor het Skywalker tijdperk afspelen.

Veel fans vroegen zich na de Rise of Skywalker af wat Disney met de reeks ging doen. Het was al duidelijk dat het bedrijf de serie niet zo maar even op de plank zou laten liggen. Immers werd Rian Johnson aangesteld om een trilogie te maken en ook de regisseurs van Game of Thrones zouden er een maken. Dat laatste is helaas weer geschrapt, doordat de heren met Netflix in zee gingen.

Volgens Making Star Wars, een site met een goede reputatie als het om het lekken van Star Wars nieuws gaat, is Disney bezig met een trilogie dat zich tijdens de ‘High Republic’ afspeelt. Dit speelde zich 400 jaar voor de gebeurtenissen van The Phantom Menace af.

Alhoewel er geen details bekend zijn, weet de site wel te melden dat het verhaal zal worden gemaakt van onderling verbonden stukken in verschillende vormen van media. Disney zou naar de reeks refereren door de codenaam Project Luminous.

Website Ziro voegt aan dit verhaal nog toe dat deze verhaallijn niet met een film zou beginnen, maar door middel van een game. Er zijn specifieke details over de game bekend, behalve dat deze in 2021 zal verschijnen en het nieuwe tijdperk zal introduceren. Het is ook niet bekend of het een mobile game is of dat het een volledige console game is als Star Wars Jedi: Fallen Order.

Disney wil van het volgende tijdperk hetzelfde model als Marvel Cinematic Universe gebruiken. Project Luminous is de kern waarop de nieuwe films, comics en game op verder zullen borduren. Luminous wordt nog dit jaar onthuld onder (waarschijnlijk) een andere naam, gevolgd door de game in 2021 en de films vanaf 2022.