Vacature lijkt op pc-versie The Last of Us: Part II te hinten

Met de mogelijke komst van Horizon: Zero Dawn naar de pc, lijkt Sony de poort voor meer games naar het platform open te zetten. Vacatures van Naughty Dog gooien in ieder geval olie op het vuur. Zou The Last of Us: Part II naar de pc komen?

Normaliter zijn vacatures niet hele goede bronnen, maar in het geval van Naughty Dog is het wel merkwaardig wat er gemeld wordt. Daarin worden namelijk naar ontwikkelaars gevraagd, die ervaring hebben met NVidia-kaarten. We weten dat de PlayStation 4 gebruik maakt van AMD en ook de PlayStation 5 gaat de GPU en CPU bij datzelfde bedrijf halen. Daarnaast zouden de ontwikkelaars ook bekend met API’s Vulkan en DirectX 12 moeten zijn. Dit is technologie dat alleen bij concurrent Microsoft wordt gebruikt!

Het kan zijn dat de game in ontwikkeling is voor de pc of dat Naughty Dog misschien wel vanaf na The Last of Us: Part II ook voor de pc gaat ontwikkelen. Mocht het toch om die game gaan, lijkt het ons aannemelijker dat Sony de game pas over een (aantal) jaar naar de pc brengt. Immers is voor Sony de verkopen van hun eigen console(s) belangrijk. Het is hoe dan ook een hele opmerkelijke zaak van Naughty Dog en zodra we iets horen, laten we je het uiteraard weten!