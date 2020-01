Star Wars Knights of the Old Republic krijgt een remake?!

Star Wars Knights of the Republic wordt door veel fans gezien als een van de beste Star Wars game ooit. Er waren geruchten dat de game een remake zou krijgen. Die werden al vrij snel ontkracht, maar lijken een tweede leven te krijgen.

Dit gerucht komt van bronnen van Cinelinx. De site zou van twee verschillende bronnen hebben vernomen dat er een remake of een nieuwe game in ontwikkeling is. Het is dus niet duidelijk of het een sequel gaat worden of dat men de game gaat upgraden en voorzien van hedendaagse gameplay features. De game pakt in ieder geval elementen uit de klassieker en mengt deze met de huidige Star Wars canon.

De bronnen van de website zijn overigens betrouwbaar. In het verleden hebben ze de komst van de Obi-Wan Kenobi serie voor de aankondiging weten te lekken. Echter heeft EA tot op heden niks bevestigd en gaan er meer geruchten over mogelijke Star Wars-games in de rondte. Neem het geheel vooralsnog met een korrel zout.

Cinelinx claimt namelijk ook dat EA na Jedi Fallen Order de smaak te pakken heeft en naast de Knights of the Old Republic ook nog game voor de Switch in ontwikkeling heeft. Wat denken jullie? Is het tijd om met een remake van deze game te komen?!