Nieuwe Spider-Man 2 gerucht over Venom en meer

Insomniac Games heeft blijkbaar nog steeds niet alle gaten weten te dichten betreft Spider-Man 2. Er zijn weer een hoop details over de PS5 game gelekt

Het gerucht komt van het ‘Gaming Leaks en Rumours’ subreddit en werd geschreven door een nieuwe, inmiddels verwijderde account. We kunnen helaas niks van het gerucht verifiëren, maar het meeste klinkt erg aannemelijk. Desondanks zouden we het geheel vooralsnog met een korrel zout nemen.

Volgens Utopianthrowaway90 zal Insomniac’s sequel in het najaar van 2021 verschijnen en deze zomer al onthuld worden. Dit is overigens niet de eerste keer dat we een dergelijk gerucht horen. Spider-Man 2 wordt, net als diens voorganger, een singleplayer only game.

De game speelt zich enkele maanden na de gebeurtenissen van het eerste deel af tijdens de wintermaanden. Spelers kunnen een groter deel van New York verkennen, aangezien Brooklyn en Queens eraan toegevoegd zijn.

Alhoewel Peter Parker het grootste gedeelte van de game de protagonist is, zal ook Miles Morales weer een rol vertolken. Insomniac zou erg geïnteresseerd zijn om spelers de mogelijkheid te geven om tussen de twee personages te switchen, maar het zou kunnen dat dit uiteindelijk toch niet in de game zal worden gebruikt.

Spider-Man 2 slinger methodes

De grotere wereld, en de extra rekenkracht van de PS4, zorgen ervoor dat Peter Parker/ Spider-Man ook diverse gebouwen in kan en dit zal ervoor zorgen dat er nieuwe reismethoden worden toegevoegd.

Dit zal niet het enige mechaniek zijn wat flinke aanpassingen krijgt. Zo noemt de lekker de ‘web-chain’, waardoor Spidey diverse punten kan vastleggen om daar razendsnel langs te slingeren. Het slingeren wordt sowieso anders, aangezien er nieuwe animaties zijn waardoor dit minder repetitief aan zal voelen. Er zouden zelfs drie verschillende slinger ‘modi’ zijn, de eerste zou vergelijkbaar zijn met Spider-Man 2 (uit 2004), de andere een ‘arcade-achtige’, geassisteerde mogelijkheid en tot slot een hybride van deze twee, die in dezelfde richting gaat als het origineel van Insomniac.

Venom, Carnage en Eddie Brock

Een andere interessant detail gaat over het verhaal. Zo maakt de lekker melding van Venom, maar ook van Eddie Brock. Alhoewel dit een logische combinatie is, leek de after credit scene van de eerste game iets heel anders te beweren. Harry Osborn leek namelijk het gevecht aan te gaan met de symbioot Venom die zijn lichaam was binnengekropen.

Dit zal dan ook gebeuren en Insomniac zal voor Venom een ‘unieke aanpak van het personage’ hebben. Naast Venom zouden ook Carnage en Mysterio een rol hebben in de game.

Wat vinden jullie tot nu toe van dit gerucht? Het komt aardig overeen met wat we eerder gelezen hebben, toch?