Spider-Man 2 details gelekt?!

Er wordt niet alleen meer over de PlayStation 5 gespeculeerd, maar ook over de games die er mogelijk voor verschijnen. Zo weten we mogelijk meer over Spider-Man 2.

Dit gerucht komt van Redditor v17447377. Hij zou de informatie van een bron hebben die bekend is bij Insomniac Games. Het is niet officieel, dus neem het met een korrel zout, maar als het wel waar is staat ons veel goeds te wachten.

Spider-Man 2 geruchten

De game wordt volgens de Reddit-gebruiker dit jaar nog onthuld en zal eind volgend jaar in de winkels moeten liggen. De game speelt zich wederom af in New York, maar is nu uitgebreid met Brooklyn en Queens. Een gedeelte van de game speelt zich ook af gedurende de winter.

Qua verhaal is er nog weinig bekend, maar Oscorp zal wederom een grote rol krijgen. De game zal wel hinten naar het grotere Marvel-universum en er wordt volgens de lekker iets met klonen genoemd. Er zullen ook een hoop nieuwe vijanden de revue passeren. Zo worden Venom, Green Goblin, Carnage Mysterio, the lizard en Cardiac genoemd, maar schijnt dit niet alles te wezen.

Miles Morales is ook van de partij in de game en zal bij Spider-Man in lering gaan. Hij zal ook weer een speelbaar personage worden met eigen vechtstij en krachten. Echter zal het grootste gedeelte van de game in het teken staan van Peter Parker/ Spider-Man. Daarnaast zullen onder andere Flash Thompson, Harry Osborn, Ben Urich, Aaron Davis en Eddie Brock weer aanwezig zijn.

Qua gameplay-elementen gaat de ontwikkelaar nieuwe features aan de game toevoegen. Eén daarvan is een ‘Diablo-achtige dungeon-mechanic’, waarmee de willekeurige misdaden tot stand komen. Hierdoor kun je verschillende soorten misdaden terechtkomen in verschillende omstandigheden en willekeurige vijanden. Zo kan er bij een bankoverval verschillende vijanden voorbij komen, maar ook de manier waarop je het aanpakt (stealth of gewoon de aanval) met verschillende opdrachten en dergelijke. Dit wordt allemaal weergegeven in het criminele systeem van de game. Door de variatie in deze zijmissies zou de herspeelbaarheid van de game groter worden.

We zijn benieuwd wat hier allemaal van waar is. Als we soortgelijke geruchten mogen geloven, hoeven we niet lang te wachten. Sony gaat mogelijk de PlayStation 5 op 5 februari onthullen. Zodra we iets horen, laten we je het weten.