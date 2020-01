Mogelijke specs PlayStation 5 en Xbox ‘series X’ gelekt?

AMD lijkt per ongeluk wat specs van de GPU van de PlayStation 5 en Xbox ‘series X’ te hebben gelekt. Daaruit blijkt dat de volgende generatie consoles een flinke stap gaat maken qua rekenkracht!

Digital Foundry ging aan het rekenen om uit de gelekte informatie van AMD te kunnen kijken wat de volgende generatie consoles ‘in huis hebben’. In het door Eurogamer gepubliceerde artikel wordt geclaimd dat de nieuwe console van Microsoft 12 Teraflops heeft en Sony’s nieuwe console 9,2. Een flop is een meting die gebruikt wordt om de rekenkracht van een CPU aan te duiden. Een teraflop is een biljoen flops. Dit betekent dat spelers die geen Xbox One X of PlayStation 4 Pro gekocht hebben een groot verschil zullen merken, maar ook die dat wel deden.

Volgens de site zouden de specs van de volgende generatie consoles als volgt moeten zijn:

PlayStation 5

CPU: Eight Zen 2 Cores with SMT – clocks undisclosed

GPU: 36 custom Navi compute units at 2000MHz

Geheugen: GDDR6 at 448GB/s (Mogelijk 512GB/s) – capaciteit undisclosed

Xbox Series X

CPU: Eight Zen 2 Cores with SMT – clocks undisclosed

GPU: 56 custom Navi compute units at approx 1700MHz

Geheugen: GDDR6 at 560GB/s – capaciteit undisclosed

De PlayStation 5 krijgt blijkbaar drie ‘andere modi’ voor de backwards compatibility. Deze modi zouden zich aanpassen naar de game die je op dat moment aan het spelen bent. Echter weten we natuurlijk niet zeker of dit de waarheid is. Neem het geheel dus nog niet al te serieus. Als het wel zo is dan zullen de consoles een stuk krachtiger zijn dan de huidige consoles.