Sony gaat vannacht ‘de toekomst’ laten zien tijdens hun CES persconferentie. Gaan ze daar dan ook de PlayStation 5 aankondigen?!

“The future is coming”

Is wat sony te zeggen heeft over hun CES evenement dat vannacht van start zal gaan. De Sony CES 2020 pers conferentie zal vannacht worden gestreamd vanuit Las Vegas. Om 2 uur ’s nachts lokale tijd zul je deze hier kunnen volgen.

Dus wat kunnen we verwachten?

Tot nu toe houdt Sony zijn lippen stijf dicht over wat we mogelijk vannacht te weten zullen komen. De officiële website belooft een “unieke visie van de toekomst” – “welke creativiteit en technologie samen zal brengen als nooit tevoren, om nieuwe gevoelens en emoties los te maken”.

Dus doelen ze daarmee op een PlayStation 5 onthulling?

De volgende console van Sony zal nog voor de kerst dit jaar uitkomen en daarom is de kans groot dat deze zeer binnekort onthuld zal worden. Geleakede foto’s van een PlayStation 5 Devkit deden in oktober al de ronde en het werd bevestigd dat deze dezelfde design eigenschappen had als de patenten in Augustus.

Ook is bekend dat de PlayStation 5 backwards compatible zal zijn met de PlayStation 4.

Tot zover zullen we het maar moeten afwachten. CES staat traditioneel niet bekend als een erg games-centrisch evenement, echter is dit wel een uitgewezen kans voor Sony om groot nieuws naar buiten te brengen.

Voor al het laatste nieuws rond de PlayStation 5 ben je bij Gamingnation aan het juiste adres!