Sony mogelijk ook dit jaar niet aanwezig op E3?

Na 25 jaar besloot Sony vorig jaar niet naar de E3 te gaan. Echter lijkt dit niet een eenmalig iets te zijn.

Vele dachten eigenlijk dat Sony vorig jaar een goede reden had om niet naar Los Angeles af te reizen. De geruchten over een nieuwe console namen al toe en Sony leek zich daarop te focussen. Alhoewel Sony nog geen plannen heeft onthuld, wordt er in de wandelgangen gesproken over de aanwezigheid van de platformhouder.

Volgens bronnen van VGC die bekend zouden zijn bij Sony zijn er nog twijfels bij het bedrijf over de aanwezigheid van het bedrijf tijdens de E3. De afwezigheid afgelopen jaar was dus mogelijk geen afwijking van het bedrijf. Echter zouden de plannen van Sony niet in steen zijn gegraveerd, dus het zou zo mogelijk kunnen zijn dat Sony alsnog aanwezig is.

Michael Pachter is er echter van overtuigd dat het bedrijf ‘vanaf de zijlijn’ gaat toekijken en dus niet naar Los Angeles zal komen. Hij noemt het daarentegen wel een onverstandige zet. Al leek Shawn Layden vorig jaar al weten dat de E3 niet meer zo belangrijke show is. Dit omdat de show geen handelsactiviteiten meer zou bevatten. Vooralsnog houden we nog even in het midden of Sony dit jaar aanwezig is. Met de komst van nieuwe generatie consoles zou het ons logisch lijken, maar zou dit ook zo maar tijdens een eigen event kunnen gebeuren.