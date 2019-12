Volgens een rapportage van een Russische game-journalist heeft de Xbox Series X (of gewoon Xbox) een kleine voorsprong op de PlayStation 5.

Volgens Anton Logvinov gaat Sony namelijk bij de lancering geen exclusieve games voor de console uitbrengen. De platformhouder zou namelijk de focus leggen op de geavanceerde versies van de PlayStation 4-games.

Het zou opmerkelijk zijn want toen Sony de allereerste PlayStation uitbracht waren er ook geen exclusieve games voor de console. Dat was ook meteen de laatste keer dat zoiets gebeurde, maar het lijkt zich nu toch min of meer te gaan herhalen.

De journalist Logvinov heeft in het verleden al vaker dingen juist weten te lekken. Zo wist hij onlangs de komst van Hellblade 2 en de pc-versie van Death Stranding al te ‘voorspellen’. Desondanks willen we je toch nog vragen om dit gerucht met een flinke korrel zout te nemen.

Microsoft heeft volgens hetzelfde rapportage namelijk wel exclusieve games voor de Xbox Series X. Dit zouden er tussen de 12 en de 16 (console) exclusives zijn bij lancering.

We zullen nog even geduld moeten hebben voor we hier enige vorm van commentaar op krijgen. Sony gaat naar alle waarschijnlijkheid ergens begin 2020 een event houden ten ere van de PlayStation 5. Zodra we iets horen, laten we je het uiteraard weten!