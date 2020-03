‘Silent Hill soft reboot en Telltalle-achtige game

Er wordt al langer gesproken over een herkansing voor de Silent Hill reeks. Sony zou Konami een helpende hand bieden om dit te kunnen waarmaken.

Volgens Rely on Horror kunnen fans van het genre uitkijken naar niet één, maar twee nieuwe Silent Hill games.

De eerste wordt een soft reboot die in samenwerking met Sony Japan Studio wordt ontwikkeld. Sony zou de verantwoording over de game hebben, maar het is niet duidelijk of een team van Konima meehelpt aan de ontwikkeling ervan.

Het interessantste aan het gerucht is dat het team van Siren: Blood Curse eraan zou werken. Het grootste gedeelte van het team is namelijk bij Sony Japan Studio aangesloten. Masahiro Ito, zou volgens de rapportage, meehelpen aan het project en zou verantwoordelijk zijn voor de art en design van de wezens.

Schrijver/ regisseur Keiichiro Toyama en composer Akira Yamaoka zouden ook van de partij zijn en moeten fans van Silent Hill wel kennen. Immers werkte zij ook aan de originele games.

Het andere project is de game waar Kojima aan werkt en is Silent Hills. Uiteraard kennen we daar de geschiedenis van, die in het duigen viel toen Kojima bij Konami opstapte. Sony zou als bemiddelaar hebben gewerkt om Hideo Kojima en Konami weer rond de tafel te krijgen. Echter zouden ze ook daarvoor de verantwoording voor de game krijgen. Sony en Konami zouden Silent Hills zien als een Telltale-achtige avonturen game waarbij Kojima de volledige creatieve kant van mag bepalen.

Alhoewel dit allemaal erg mooi klinkt en we het van steeds meer hoeken horen, willen we je toch even waarschuwen. Zo lang geen van deze partijen iets bevestigd/ ontkend kunnen we beter alles met een korrel zout nemen.