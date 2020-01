PS5 backwards compatible met PS1, PS2, PS3 en PS4 games?!

De backwards compatibility functie van de PlayStation 5 zou weleens uitgebreider kunnen worden dan je zou denken.

Sinds Sony een doekje open deed over de PlayStation 5 en het feit dat de console de stap voor eigenaren van de huidige generatie consoles sneller maakt, gingen we er eigenlijk van uit dat het om PlayStation 4-games draaiden. Volgens het Youtube-kanaal van HipHopGamer zal dit nog veel uitgebreider worden. De console zou namelijk ook backwards compatible zijn voor de PlayStation 1, 2 en 3.

Volgens de YouTuber zou de PS5 gebruik maken van een ‘remastering engine’, waardoor oudere games erop gespeeld kunnen worden. Deze engine moet ook voor verbeterde visuals zorgen. Dit wordt alleen niet op hetzelfde niveau zijn als de PlayStation 2 games die voor de PlayStation 4 verschenen.

Alhoewel het er erg positief uitziet dat de console volledig backwards compatible wordt, willen we je toch even waarschuwen. Het is nog niet door Sony officieel bevestigd en zolang dat het geval is, raden we je het aan met een korrel zout te nemen.

Wellicht dat Sony aanstaande dinsdag (om 2 uur ’s nachts) een tip van de sluier geeft tijdens hun CES 2020 presentatie. Al verwachten we dat ze de PS5 tijdens een ander event zullen onthullen. Hoe dan ook, wordt ongetwijfeld vervolgd!