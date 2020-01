‘Prijs PlayStation 5 is 499 euro, onthulling binnen twee weken’

Er wordt steeds meer over de mogelijke onthulling en prijs van de PlayStation 5 gespeculeerd. Nu wordt er in de wandelgangen geroepen dat de console binnen twee weken wordt onthuld.

Een anonieme bron op 4chan, die claimt bij Sony te werken, gooit of olie op het vuur of doet gewoon lekker mee aan het gespeculeer. Hij meldt op de website namelijk dat we binnen twee weken de onthulling van de PlayStation 5 kunnen verwachten. Opvallend is dat de pagina inmiddels wel weer verwijderd is en dat gebeurt over het algemeen niet zo snel. Hij noemt overigens ook weer 5 februari als datum voor de onthulling en dat zou in New York gaan gebeuren.

De PlayStation 5 zou voor €499 in de schappen komen en backwards compatible zijn met alle eerdere PlayStation-platforms. Het is dus niet de eerste keer dat we horen dat Sony de console op 5 februari gaat onthullen. Daarnaast zou Sony onder andere games als de sequel op Horizon: Zero Dawn, Spider-Man en games van Capcom en Square Enix gaan tonen. Wij weten niet meer wat we allemaal moeten geloven, maar we raden je aan om het geheel nog niet al te serieus te nemen. Zodra we iets officieels horen, laten we je het uiteraard weten!