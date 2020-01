PlayStation Meeting opnieuw genoemd

Er is weer een melding gedaan van een mogelijke PlayStation Meeting, waar Sony de PlayStation 5 moet gaan onthullen.

Op 4chan is namelijk een off-screen foto van Assassin’s Creed Ragnarok gelekt. Daarin is maar net te zien dat er een vrouwelijke hoofdpersonage is, maar dat wil niet zeggen dat er niet ook voor een man gekozen kan worden. Echter is het interessantste van het geheel het feit dat er weer wordt vermeld dat de game tijdens een PlayStation Meeting aangekondigd gaat worden. Deze meeting zou op 12 februari worden gehouden. Alhoewel dit een week later is dan we gisteren hoorden, is deze datum wel eerder genoemd. In augustus zou er een mail van Sony zijn gelekt waarin stond vermeld dat er een PlayStation Meeting voor 12 februari gepland stond.

Sony zou uitgevers als Ubisoft, EA, Activision en Square Enix hebben gevraagd om daar aanwezig te zijn. Naast de PlayStation 5 zou ook Ghost of Tsushima daar voorbij komen.

Hoe dan ook lijkt het steeds aannemelijker dat we volgende maand de onthulling van de PlayStation 5 gaan krijgen. Sony hield in 2013 ook al een PlayStation Meeting om daar de PlayStation 4 aan te kondigen. We zijn benieuwd of we, in tegenstelling tot toen, wel meteen de console en controller krijgen te zien.