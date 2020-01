‘PlayStation 5 presteert beter dan Xbox Series X’

Volgens Twitter-gebruiker Tidux heeft Sony met de PlayStation 5 het beste materiaal in huis voor de volgende generatie. De console zou namelijk beter presteren dan de Xbox Series X.

Uiteraard willen we je er even op attenderen dat de volledige specs van beide consoles nog niet onthuld zijn. Dus je weet wat je te wachten staat.. Tidux heeft namelijk research gedaan bij ‘insiders’ en is tot de conclusie gekomen dat de PlayStation 5 beter presteert dan de Xbox Series X.

Beide console zouden gelijkwaardige CPU’s gebruiken, maar de GPU van de nieuwe Xbox zou een stuk krachtiger zijn. Desondanks heeft de nieuwe PlayStation meer RAM-geheugen en een betere SSD. De SSD zou niet alleen sneller zijn, maar ook meer ruimte bevatten.

Interessant detail die Tidux weet te lekken is dat het verschil in Teraflops niet eens één is (in het voordeel van Xbox Series X). Deze uitspraak is namelijk in contrast met eerdere uitspraken. Er werd onlangs nog geclaimd dat de nieuwe Xbox 12 teraflops zou hebben en de PlayStation 9 teraflops.

CPU PS5 = XSX

GPU PS5 < XSX (less the 1TF)

RAM PS5 > XSX (BW and size)

SSD PS5 > XSX (Speed and size)

Performance PS5 > XSX This is what info i have gathered over the last few weeks. Final dev kits for PS5 are out. — Tidux (@Tidux) January 29, 2020

In dit geval is het moeilijk te beoordelen of hij gelijk heeft. Hij kan natuurlijk veel PlayStation insiders gesproken hebben en bevoordeeld is. Tot we iets officieels horen, zullen we dus alles met een flinke korrel zout moeten nemen.