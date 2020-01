PlayStation 5 onthulling voor 5 februari gepland?

Sony is mogelijk niet aanwezig tijdens de E3, maar voor de onthulling van de PlayStation 5 hoeven we blijkbaar toch niet zo lang te wachten.

Volgens een anonieme bron op 4chan gaat Sony de PlayStation 5 tijdens een event in februari onthullen. Om precies te zijn, zal dit op5 februari gebeuren En het event is toegankelijk voor de pers. Tijdens het event wordt onder andere de console, controller en UI van de PlayStation 5 getoond. Daarnaast zullen ook indie ontwikkelaars, first party developers en third party bedrijven van de partij zijn.

De platformhouder gaat daarnaast tonen hoe razendsnel de nieuwe console gaat worden, maar ook de snelle downloadmogelijkheden en hoe games via streaming gespeeld kunnen worden.

Ook PlayStation Now wordt een belangrijke feature voor de console, er wordt dan ook drie maanden aan abonnement op de service bij de aanschaf van een PlayStation 5 aangeboden.

Remote Play krijgt ook weer aandacht. Dit gaat je de mogelijkheid geven om PlayStation 5- games op je telefoon, tablet, laptop of desktop te spelen. Bij een goede connectie zou de console de games naar al deze apparaten kunnen streamen.

Dit klinkt allemaal aannemelijk, aangezien Sony de PlayStation 4 ook tijdens een soortgelijk event heeft aangekondigd. Echter gaat de bron nog verder door inhoudelijk op de games te spreken die mogelijk getoond worden.

Ook noemt de bron de backwards compatibility functie van de console en herhaalt iets wat we eerder in de wandelgangen hoorden.

Mogelijke PlayStation 5 games

De bron noemt games als Gran Turismo 7, MLB The Snow 21, een Remaster van Demon Souls, Godfall en Legendz (een nieuw IP van SIE Santa Monica Studio) in de maak en sommige van deze titels betreffen launchgames. Andere titels waar we naar uit mogen kijken zijn een nieuwe Horizon, nieuwe Spider-Man, nieuwe Crash Bandicoot, een nieuw sci-fi IP van Naughty Dog, nieuwe IP’s van SIE Japan en London, Final Fantasy 16 en een nieuwe Resident Evil.

De prijs van de PlayStation 5 zal volgens de bron €449/ $499 worden. Al lijkt het logischer dat dit €499 zal worden. De console zou ongeveer even krachtig worden als de Xbox Series X, maar deze wordt 100 euro duurder.

We zijn benieuwd of hier überhaupt iets van waar is en of we 5 februari al vrij moeten maken in onze agenda. Wanneer denken jullie dat Sony de PlayStation 5 gaat aankondigen? Laat het ons weten in de reacties.