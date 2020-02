Nintendo wilde Sora voor Super Smash Bros. Ultimate

Er gaat een gerucht rond dat Nintendo Sora wilde toevoegen aan Super Smash Bros. Ultimate, maar het verzoek werd afgekeurd door Disney Japan.

Het gerucht komt van Kinda Funny Games, welke beweren dat Nintendo Disney ‘benaderde’ om Sora van Kingdom Hearts aan Super Smash Bros. Ultimate toe te voegen, maar Disney Japan wees het idee af.

Het is niet duidelijk waarom Disney het personage niet wilde uitlenen, maar Sora is al meerdere malen door fans verzocht als een nieuwe toevoeging.

Het meest recente personage dat is toegevoegd aan de game is Byleth van Fire Emblem: Three Houses. Het gerucht dat Crash Bandicoot zou worden toegevoegd als vechter is ook al meerdere malen voorbij gekomen.

Er komen zes nieuwe vechters aan met de Fighters Pass Vol. 2, welke op dit moment in ontwikkeling is. Deze gaat €29,99 kosten en elke release bevat één nieuw personage, één nieuw level en meerdere muziek tracks.

Wie er de Fighters Pass Vol. 2 aanschaft krijgt ook een exclusief kostuum voor Mii Swordfighter en de Ancient Soldier Gear uit Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Hadden jullie Sora graag gezien in Super Smash Bros? laat het ons weten in de reacties!