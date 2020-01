Nintendo werkt aan een nieuw model van de Nintendo Switch

Volgens een rapportage van Digitimes werkt Nintendo aan een verbeterd model van de Nintendo Switch.

De site heeft namelijk bronnen bij de leveringsketen van de console.

I reported in Aug 2019: "Nintendo has ideas for further updates to the Switch lineup after those two models to make the platform’s lifecycle long"

DigiTimes on Jan 6: "Nintendo is reportedly planning to release in mid-2020 a new model of Switch"https://t.co/giypufcW4A

— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) January 6, 2020