Nintendo komt deze maand met twee Nintendo Directs?

Het lijkt erop dat Nintendo achter gesloten deuren hard bezig is om twee Nintendo Directs klaar te stomen.

Althans dit claimt Venture Beat, die heeft vernomen dat Nintendo bezig is met twee Direct presentaties, die deze maand nog online komen.

De eerste zal op 18 maart komen, waarin Nintendo weer hun Nindies (indie games) in het zonnetje gaat zetten. Vorig jaar deed men dit ook tijdens de GDC en heette het de Nindies Spring Showcase. Echter is de GDC uitgesteld en is dit een alternatief.

De tweede Direct wordt op 26 maart verwacht en is een ‘echte’ Nintendo Direct, waarin exclusieve games en third party games voor de Nintendo Switch behandeld worden.

Het is ook eigenlijk wel tijd voor een nieuwe Direct, aangezien de releasekalender voor de Switch er na Animal Crossing: New Horizons er erg kaal uitziet. Normaliter kondigt de platformhouder de events enkele dagen voor ze online komen aan en zodra we iets vernemen laten we het jullie weten. Neem dit bericht vooralsnog met een korrel zout.