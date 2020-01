Mogelijke details Assassin’s Creed Ragnarok gelekt

Er wordt al ruim een half jaar gespeculeerd over de de nieuwe Assassin’s Creed, die mogelijk de subtitel Ragnarok gaat krijgen. Nu zijn er weer details gelekt.

We willen je eerst waarschuwen, want het is nog niet bevestigd door Ubisoft. Echter is het niet de eerste keer dat we soortgelijke details horen.

Mogelijke details Assassin’s Creed Ragnarok

De codenaam van de game is Kingdom en de uiteindelijke titel is Ragnarok. Het spel zal verschijnen voor pc, Xbox One en PlayStation 4 en komt tevens naar de Xbox Series X en PlayStation 5. De officiële aankondiging staat gepland voor februari bij een PlayStation-evenement en de game zelf moet op 29 september uitgebracht worden.

De RPG-mechanieken keren terug en bestaan dit keer uit verschillende classes en kleine veranderingen in de skilltree, afhankelijk van de gekozen class.

De combat heeft een upgrade gekregen middels meer wapentypes en speciale kwaliteiten voor iedere wapengroep. De wapens zijn ook nog eens te upgraden.

De adrenaline zal vervangen worden door een berserker-modus waarin je speciale runes kunt activeren.

Parkour krijgt een upgrade met nieuwe animaties en de mogelijkheid om in bomen te klimmen. Ook is de stealth aangepakt. Zo kun je jezelf verstoppen in de modder of sneeuw, kruipen tussen struiken en uiteraard weer verstoppen in hooibergen.

Net als bij Ghost Recon: Wildlands is er drop-in/drop-out coöperatieve modus voor maximaal vier spelers.

Er is een reputatiesysteem, gebaseerd op quests die je vervult voor mensen in de stad, de kleding die je draagt en criminele activiteiten die je onderneemt.

Het levellen van je personage is aangepakt zodat je skillsets kunt verbeteren. Het resultaat is dat regio’s niet langer gebonden zijn aan een bepaald level.

Sommige skills speel je vrij door een level te behalen die hoog genoeg is, terwijl je anderen moet kopen met skill points of vrij moet spelen door verder te komen in het verhaal.

De map zal groots worden, zo moet vrijwel heel noordelijk Europa in de map zijn verwerkt met steden als Londen, Parijs en Kiev.