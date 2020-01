Mogelijk deze maand een Nintendo Direct?

Nintendo gaat mogelijk een Nintendo Direct houden deze maand. Althans daar lijkt het op.

Nintendo heeft al een tijdje geen Nintendo Direct gehouden (als je de op games gebaseerde Directs niet meerekent). De laatste was in september en normaal gesproken houdt Nintendo er ook een in de wintermaanden.

Nu heeft GameStop een aantal games voor de Nintendo Switch in de planning. Echter is het niet bekend om welke games het gaat en wanneer ze komen. Normaliter verschijnen deze taferelen vlak voor een nieuwe Nintendo Direct. Dus het zou zo maar kunnen dat Nintendo binnenkort weer flink gaat uitpakken. Echter kan het natuurlijk ook gaan om een foutje bij de retailer.

Toch hebben we al vernomen dat Metro Redux mogelijk naar de Nintendo Switch komt en dat ook Red Dead Redemption 2 er misschien op verschijnt. Het zou zo maar kunnen dat die games tijdens het nog aan te kondigen event worden onthuld. Zodra we iets meer horen, laten we je het uiteraard weten!