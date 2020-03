Kojima mogelijk bezig met een nieuwe Silent Hill

De teaser van Kojima Productions deze week kan wel eens losstaan van de trailer die Hideo Kojima eerder vrijgaf. Het zou namelijk wel eens een teaser voor een nieuwe Silent Hill kunnen zijn.

Aki Saito, hoofd van communicatie bij Kojima Productions plaatste namelijk een vreemde Tweet. Daarin meldde hij: “Sorry to be silent everyone! I’ve been really busy lately…..I think i can say more soon about what we are going to…..”

Het woordje ‘silent’ is natuurlijk opmerkelijk, aangezien de ontwikkelaar vaker in combinatie met Silent Hill is genoemd. Kojima was immers bezig met Silent Hill, totdat hij wegging bij Konami en uiteindelijk aan Death Stranding begon.

Echter hebben fans meer ontdekt, namelijk de potlood die hij gebruikt is van Pyramid. Pyramid Head is een van de bekendste antagonisten uit de serie en fans zijn er van overtuigd dat Kojima aan een nieuwe Silent Hill-game werkt.

Het is wel een beetje raar, aangezien Kojima en Konami niet erg als vrienden uit elkaar gingen. Echter heeft Konami zelf niet zo veel in-house ontwikkelaars over en wellicht heeft Kojima wel een goede deal weten te maken.

We hoeven gelukkig niet lang te wachten op hetgeen Kojima gaat aankondigen. In de loop van deze week zullen we meer horen. Zodra dat het geval is, lees je dat uiteraard op de site. Hoe denken jullie over een mogelijke terugkeer van deze serie? Laat het ons weten in de reacties.