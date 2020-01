GTA 6 komt in 2021; bevat vier steden?!

Er wordt al maanden gespeculeerd over GTA 6, maar nu claimt een ‘Game Tester’ meer informatie te hebben.

De Game Tester gaat namelijk helemaal los in een groot bericht op Pastebin. GTA 6 zou namelijk in 2021 voor de next-gen consoles (PlayStation 5 en Xbox ‘Series X’) verschijnen. De game kent de vier steden San Andreas, Mid West, Liberty City en Vice City. In tegenstelling tot GTA V zal er maar één speelbare personage zijn.

Dankzij de SSD van de volgende generatie consoles zouden er nagenoeg geen laadtijden in de game zijn. Echter verbruikt de game wel 200GB aan vrije ruimte. Daarnaast is de game gebouwd op een ‘custom engine’, waardoor 8K-upscaling en ray tracing mogelijk is.

Hij wist niet zeker wanneer Rockstar de game officieel gaat onthullen, maar verwacht dat dit halverwege 2020 of in de herfst moet gaan gebeuren. Echter willen we je erop wijzen dat dit nog niet bevestigd is. Bovendien lijkt hij juist weer andere geruchten tegen te spreken. Houd vooralsnog de zoutpot bij de hand. Mochten we iets meer horen, lees je dat uiteraard op onze site! Wat hopen jullie in GTA 6 te zien? Klinkt het bovenstaande niet als muziek in je oren? Laat het ons vooral weten in de reacties!