Grote kans op demo van Resident Evil 3 Remake aanstaande vrijdag

Het lijkt erop dat we de demo van Resident Evil 3 eerder krijgen dan verwacht.

Ongeveer een maand geleden bevestigde Capcom dat we net als bij Resident Evil 2 Remake, een pre-launch demo zullen krijgen van Resident Evil 3 Remake. Op dat moment liet de ontwikkelaar geen verdere informatie hierover los.

Twitter gebruiker @AestheticGamer1 die in het verleden al meerdere goede voorspellingen over horrorgames maakt, heeft bevestigd dat de demo aanstaande vrijdag arriveert, op 20 maart.

Deze datum is zeer aannemelijk aangezien de game al over minder dan 3 weken uitkomt. Daarbovenop lijkt Capcom dezelfde release strategie te hebben als Resident Evil 2 Remake. Aangezien ze de demo toen ook twee weken vóór de release uitbrachten.

Als dat een indicatie is dan zal de demo ook maar tijdelijk beschikbaar zijn. Een lancering op vrijdag zal betekenen dat we hier al heel snel een officieel bericht over zullen krijgen van Capcom.

We houden jullie uiteraard op de hoogte als we meer weten!