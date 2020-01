Gerucht: Resident Evil 8 details gelekt?!

Er zijn mogelijk details van Resident Evil 8 gelekt. Echter waarschuwen je alvast om dit vooralsnog met een korrel zout te nemen.

Resident Evil 8 is namelijk nog niet aangekondigd, maar er wordt de laatste tijd wel veel gespeculeerd over de nog te onthullen game. Dit keer is er informatie over de game naar Biohazard Declassified opgestuurd, die daar melding van maakt. Ook zij melden er duidelijk bij dat het om een gerucht gaat.

Echter is de informatie wel interessant, want daaruit blijkt dat Resident Evil 7 protagonist Ethan Winters terug zal keren. Dit keer wordt hij niet achterna gezeten door de Moudled, maar gaat hij de strijd aan met zombies en weerwolf-achtige wezens. Ook zal Chris Redfield een rol gaan krijgen in Resident Evil 8.

De game start in een klein dorpje en zal uiteindelijk naar een kasteel in een landelijke, besneeuwde berggebied dat Europa moet representeren. De antagonist is een ‘schaduwachtige’ dame, die niet doodgaat als je op haar schiet, maar zal verdrijven.

Volgens het gerucht zijn er vorig jaar al de eerste testsessies gespeeld en is de game wederom een first person horrorgame. Overigens is het ook niet zeker of de game ook daadwerkelijk Resident Evil 8 gaat heten. Zoals we al eerder waarschuwden, neem dit bericht vooralsnog niet al te serieus. Zodra Capcom met officiële informatie komt of een ontkenning laten we je dat uiteraard weten.