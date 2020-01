Gerucht: Nieuwe Prince of Persia aankondiging nabij?

Ubisoft is blijkbaar groots aanwezig bij het veelbesproken, maar nog niet bevestigde, PlayStation Meeting. De uitgever gaat daar niet alleen de volgende Assassin’s Creed onthullen, maar ook een nieuwe Prince of Persia.

Het gerucht komt dit keer van Donato_Andrea die op Reddit claimt van iemand, die zei dat hij een ontwikkelaar bij Ubisoft is, gehoord te hebben over de onthulling van de nieuwe Prince of Persia. Ondanks dat dit heel vaag klinkt heeft hij in het verleden vaker dingen gelekt die waar bleken te wezen.

De nieuwe Prince of Persia zou Dark Babylon als subtitel krijgen en afspelen na de gebeurtenissen van Two Thrones. Spelers gaan aan de slag als een oudere prins die de strijd met zichzelf aan moet gaan. Niet echt zichzelf, maar een duistere versie van zichzelf uit een andere tijdlijn. De game zou ergens in 2021 in de schappen moeten liggen.

Het is overigens niet de eerste keer dat er over een nieuwe Prince of Persia gespeculeerd wordt. Daarnaast gaf bedenker Jordan Mechner al eens op Twitter aan alles op alles te willen zetten om de franchise opnieuw tot leven te wekken. De PlayStation Meeting staat volgens de geruchten gepland om op 5 februari gehouden te worden. Echter moeten we het geheel nog met een flinke korrel zout nemen, aangezien nog niks is bevestigd. Zodra we iets horen, laten we je het weten.