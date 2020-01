Gerucht: Horizon Zero Dawn komt mogelijk naar PC

Volgens bronnen van Kotaku zou Horizon Zero Dawn zo maar eens naar PC kunnen komen.

Er zouden drie verschillende bronnen aan Kotaku’s Jason Schreier hebben verteld dat Sony plannen heeft om de PlayStation exclusive Horizon Zero Dawn op PC uit te brengen. Asl dit juist blijkt te zijn, dan zou dit de eerste PlayStation exclusive game, van een ontwikkelaar uit de stal van Sony, zijn die op PC speelbaar wordt.

Een tweede deel van Horizon is zeer waarschijnlijk in de maak, naast dat men een zeer succesvol nieuw IP (meer dan 10 miljoen stuks verkocht) niet zo maar zonder vervolging achterlaat, staan er (als je goed zoekt) hier en daar teasers op internet. (NB: de links die we hadden zijn offline gehaald.. maar iets zegt me dat als je in de krochten van het internet gaat zoeken, dat je hier en daar wel iets vindt! Ondertussen laten wij ons vrolijk verrassen door de echte aankondiging en als die tijd komt zal je het sowieso kunnen lezen en zien op GamingNation!)