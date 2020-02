EA had een Star Wars Battlefront spin-off in ontwikkeling

EA had naast Project Orca en Ragtag nog een derde Star Wars game in ontwikkeling. Echter hebben ze alle drie hetzelfde resultaat, want ze zijn allen geannuleerd.

Dit meldt Kotaku in een nieuw rapportage, waarin men schrijft over Project Viking. Dit zou een spin-off zijn van Battlefront en gelijktijdig met de nieuwe consoles op de markt komen.

Enige tijd geleden werd Project Ragtag geschrapt, Visceral’s deuren gesloten en de assets van de game aan EA Vancouver gegegeven voor Project Orca. Helaas werd daar door EA ook geen goede toekomst voor voorspelt en werd daar ook de stekker uit getrokken.

Echter kreeg de studio nog een kans met Star Wars en begon men met de ontwikkeling van Project Viking. Dit project zou men samen met Criterion gaan ontwikkelen en zou een Star Wars Battlefront spin-off worden. In plaats van te focussen op multiplayer, zal het verhaal en de personages belangrijk zijn en de game open wereld elementen bevatten. Helaas begonnen de problemen al bij de start van het project. Deze zouden voornamelijk ontstaan door de afstand tussen de twee studio’s en doordat er ‘te veel koks met hun handen in de pan wilden zitten’.

Nog meer Star Wars van EA

Door deze problemen zou het niet mogelijk zijn om de game gelijktijdig met de lancering van de PlayStation 5 en Xbox Series X uit te brengen en werd daarom de game maar geannuleerd.

Verder zinspeelt de site over de komst van een opvolger van Jedi Fallen Order. Dit lijkt zeer aannemelijk, aangezien er eind vorig jaar al vacatures werden gevonden bij Respawn. Het zou ook om een andere Star Wars game kunnen gaan, maar het zou haast onlogisch zijn als men niet verder borduurt op het succes van de Sekiro-achtige avonturengame.

Tot slot meldt de site dat EA Motive ook nog aan een andere Star Wars game werkt, maar deze zal in verhouding ‘een stuk kleinschaliger’ zijn dan de eerder genoemde games. We zijn benieuwd of deze games wel uiteindelijk het daglicht gaan zien.