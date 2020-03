Crash Bandicoot-, Call of Duty en Tony Hawk game mogelijk gelekt

Helaas is er niet veel informatie over de games gelekt, maar wel wat we ongeveer van Activision kunnen verwachten, waaronder drie Call of Duty-games.

Het gerucht komt dit keer van TheGamingRevolution dat eerder al juiste informatie over Warzone, de Battle Royale voor Call of Duty Modern Warfare lekte. Nu Tweet het kanaal over mogelijke aankomende games van Activision.

Some Activision games in the works: Tony Hawk Proskater Remastered, Call of Duty 2020 (code-named PROJECT: ZEUS), MW2 Remastered, a F2P COD game from SHGames (2021 ETA), a PvP Crash game, Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex Remastered — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 12, 2020

Het is een beste lijst met games waar Activision aan zou werken en van een aantal hebben we al vaker gehoord. Zo wordt een nieuwe Tony Hawk wel vaker genoemd, maar overigens niet in samenwerking met Activision. Al kan dat natuurlijk alweer koek en ei zijn.

Ook Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered werd al een paar keer genoemd, maar is tot op heden niks officieels over gemeld en dat we dit jaar een nieuwe Call of Duty krijgen, wisten we al.

Een andere Call of Duty die vermeld wordt, kennen we nog niet en is een free-to-play versie die door Sledgehammer Studios wordt ontwikkeld. De game staat gepland voor volgend jaar, maar meer informatie is er niet over bekend.

Tot slot staat er volgens de lekker een remake van Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex, een Tony Hawk game en een PvP Crash game in de planning. Laatstgenoemde zou als een vervanger voor Destiny worden gezien.

Alhoewel dit allemaal erg aantrekkelijk lijkt, is het vooralsnog verstandig om het geheel met een flinke korrel zout te nemen.