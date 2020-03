Call of Duty 2020 wordt een reboot van Black Ops?!

Er wordt al enige tijd gespeculeerd over de Call of Duty-game die voor dit jaar in de planning staat. Volgens nieuwe geruchten gaat het om een reboot van de Black Ops-serie.

Dit gerucht komt wederom van TheGamingRevolution dat eerder al wat games van Activision aan het licht bracht.

Er wordt al langer gesproken over de mogelijkheid dat niet Sledgehammer en Raven Software (meer) aan de Call of Duty van dit jaar werken, maar dat Treyarch dat doet. Dit zou een noodoplossing van Activision zijn geweest, omdat de game van Sledgehammer en Raven niet echt gewaardeerd werd. Overigens zouden die volgens het eerdere gerucht van het YouTube-kanaal bezig zijn met een free-to-play Call of Duty.

Echter gaat het nu om een mogelijke reboot voor de Black Ops serie. Daarin zouden personages als Alex Mason en Frank Woods wel weer van de partij zijn, maar wel door andere stemacteurs worden ingesproken. De game zou plaatsvinden tijdens de Koude Oorlog en zou onder andere de gebeurtenissen in Vietnam aan je voorbij laten komen.

Zelfde engine als Modern Warfare

De game zou overigens gebruik maken van de engine die Infinity Ward Polen maakte voor Call of Duty Modern Warfare. Daardoor is de kans groot dat er een modus als Ground War in de game zit. Zo bevat de game, volgens de bronnen van het YouTube-kanaal, een multiplayer level dat zich rondom een bevroren meer bevindt en sneeuwscooters bevat.

Daarnaast zouden killstreaks als de UAV, counter UAV, een hond, een vlammenwerper en een bomvliegtuig in de game zitten. Ook zouden spelers weer handmatig hun eigen health moeten aanvullen.

Aparte Season Pass voor zombies

De game zou daarnaast ook weer een Zombie modus bevatten en daarvoor is een origineel verhaal geschreven. Deze modus zou uitbreidingen krijgen, maar daarvoor zou wel betaald moeten worden in de vorm van een Season Pass.

De multiplayer krijgt daarentegen wel gewoon gratis DLC en vergelijkbaar zijn met Modern Warfare. Wat vinden jullie van dit gerucht? Klinkt het een beetje geloofwaardig? Of hopen jullie op iets anders?