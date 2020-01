Assassin’s Creed Ragnarok Valhalla en Mjölnir edities gespot

Gisteren doken er al geruchten over Assassin’s Creed Ragnarok op het internet. Nu zijn er ook retailers die de komst van de game lijken te bevestigen.

De game lijkt weer een slecht bewaard geheim van Ubisoft te worden, maar desondanks zijn we er niet minder enthousiast over. Helemaal nu we horen dat er Mjölnir en Valhalla edities komen. Deze versies werden bij zowel Amazon Duitsland en Gamestop Italië gespot. Ze zijn wel inmiddels van de websites afgehaald, maar gelukkig was er een Redditor er snel bij en had er screenshots van gemaakt.

Zo lang er nog niks door Ubisoft bevestigd wordt, nemen we dit vooralsnog met een korrel zout. Echter worden de geruchten over een Assassin’s Creed in de Vikingen-tijdperk steeds hardnekkiger. Lijkt het jullie een goed tijdperk om als Assassin te verkennen? Laat het ons weten in de reacties!