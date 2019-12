Game of the Decade finale

De afgelopen maanden hebben we elke week een jaar afgewerkt, en nu is het zo ver! De stemmen zijn geteld en dit zijn de 10 games (stiekem 11 vanwege een gelijkspel) die zijn overgebleven, 1 per jaar. Jij bepaalt welke game de beste van de afgelopen 10 jaar is!

2010 – Red Dead Redemption

Het is moeilijk te geloven dat Red Dead Redemption alweer 10 jaar oud is. De cowboy game is een flinke gok geweest voor Rockstar, aangezien er tot die tijd geen enkele cowboy game het goed heeft gedaan. Nu is het altijd zo dat één de eerste moet zijn, maar dat die eerste zó goed is.. Hoe je het ook went of keert, Red Dead Redemption is de enige game die met zowel het origineel als de prequel in de definitieve eindlijst van Game of the Decade staat, en verdiend!

2011 – Elders Scrolls V: Skyrim

Bethesda grapt er zelf ook over, de game die zelf op je koelkast en Alexa (homespeaker) te spelen is. De game is zo ongelooflijk populair dat die op elk mogelijk medium is uitgebracht, van VR tot handheld en natuurlijk consoles en PC. Het is natuurlijk niet voor niets, Skyrim heeft het nieuwe standaard voor RPG’s gezet en er zijn nog steeds maar weinig games die erbij in de buurt komen.

2012 – Diablo III & Borderlands 2 (gelijkspel)

Blizzard’s lootgrinder en Gearbox’ lootshooter hadden een heus gelijkspel, waardoor ze beide in de eindlijst terecht zijn gekomen. Voor heel even heb ik eraan gedacht om zelf mijn favoriet van de twee te kiezen, tot ik me besefte dat het niet mogelijk is voor mij. Dan maar beide loot-games op de lijst, waardoor het er 11 zijn in plaats van 10, maar ach, het zijn beide games die hun plek in de eindlijst meer dan verdienen.

2013 – GTA V

GTA V is een begrip, een icoon en een van de meestverkochte, en gespeelde games aller tijden. Weer een Rockstar game, zij hebben daardoor maar liefst 3 games in de eindlijst en het moge duidelijk zijn dat het daarmee de ontwikkelaar van het decennium is. Ondertussen is GTA V natuurlijk gewoon een tijdloze fantastische game!

2014 – Destiny

Als het de Game of the Decade ging om tijd in de game gestopt, dan is Destiny met afstand de winnaar voor mij. Destiny is een verschrikkelijk verslavende game die mij een compleet nieuwe vriendengroep heeft opgeleverd. De game zelf is, op te lange laadtijden na, superslick. Het schieten is heel fijn, de loot is erg goed en de raids zijn onnavolgbaar!

2015 – The Witcher 3

CD Projekt Red’s RPG gebaseerd op een boekenreeks is simpelweg fantastisch. Het verhaal is sterk genoeg om je ruim honderd uur bezig te houden, en de gameplay is supersterk. Ondertussen is het wel zaak om niet te veel afgeleid te raken van het in-game kaartspelletje Gwent. (Ondertussen is ook de Netflix serie uit, die benadrukt alleen maar hoe tof het verhaal is!)

2016 – Uncharted 4

Nathan Drake’s slot van een reeks games die we nooit zullen vergeten. Sterker nog, het is veilig om te zeggen dat de Uncharted games niet in de laatste plaats de reden zijn van de goede naam van de PlayStation exclusive games. De filmische games die je meenemen op avontuur die je langs alle facetten van de adventure genre brengen, hebben een waardig slot met Uncharted 4. Met alle recht een van de allerbeste games van de afgelopen 10 jaar!

2017 – Zelda: Breath of the Wild

Zelda heeft in 2017 niet de Game of the Year gewonnen, dat was Horizon: Zero Dawn. Ook een topgame, maar het blijkt maar weer hoe we er een paar jaar later naar kijken. Breath of the Wild is een tijdloos spektakel die een blijvertje is, en die we zullen blijven spelen. Sowieso zijn de meeste Zelda game klassiekers, maar Breath of the Wild is misschien wel de beste..

2018 – Red Dead Redemption 2

De pre-quel van de beste game uit 2010 staat ook in de eindlijst, dat betekent dat er twee Red Dead Redemptions de beste games van de afgelopen 10 jaar zijn volgens jullie. RDR 2 is dan ook een van de mooiste, sterkste en langzaamste games ooit. De grafische hoogstandjes en de uitschieters in verhaalvertelling zijn simpelweg fantastisch. Game of the Decade waardig!

2019 – Star Wars Jedi: Fallen Order

Nog maar net een paar maanden oud en nu al Game of the Year, en daarmee automatisch genomineerd voor de Game of the Decade! Star Wars Jedi: Fallen Order is dan ook weer een game waar we met z’n allen blij van worden. Zelf ben ik geen fan van Star Wars, maar deze game is erg tof!

