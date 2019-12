De top 5 beste games van 2019 volgens Niek

2019 is een apart gamingjaar voor mij geweest. Ik heb namelijk slechts zeven nieuwe titels gespeeld, een laagtepunt voor mij. Daarom was de Gamingnation-redactie zo vriendelijk om mij een top 5-lijstje te laten schrijven. Zie dit dus maar als kwaliteit boven kwantiteit. Let’s go!

The Resident Evil 2 remake

Als je mij had verteld dat een van mijn favoriete games een remake zou zijn, van Resident Evil nota bene, had ik je uitgelachen. Zo blijkt maar dat de wereld der gaming je kan verrassen. Jazeker, na vele pogingen heb ik eindelijk een RE-game gespeeld die ik leuk vond. Er zijn dan ook veel redenen om fan van deze remake te zijn. Voorbeelden hiervan zijn het angstige sfeertje, de gore-effecten en de mooi in elkaar gezette omgevingen. Het is mooi om te zien hoe een aantal simpele mechanics, sommige zo oud als gaming zelf, zo’n verslavende ervaring kunnen voortbrengen. Objecten vinden, nieuwe omgevingen ontdekken, vijanden neerknallen en zo het hele rijtje nog een keer.

Over een paar maanden kunnen we ook alweer beginnen aan de remake van deeltje 3, gelijk iets om naar uit te kijken.

Code Vein

Dit is een mooi voorbeeld van ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’. Natuurlijk is Code Vein voor 90% een Dark Souls-kloon, maar het is naar mijn mening de eerste Dark Souls-kloon die zich van haar grootste inspiratiebron weet te onderscheiden. Het ging vooral om de AI co-op partner, die wellicht een van de sterkste ontwerpen ooit heeft. Ze helpen heel goed bij de combat en zijn daarom een essentieel deel van de ervaring. Het geheel zorgde er voor dat ik ook hier verslaafd aan raakte.

Flotsam

Dit zal een game zijn die je niet op veel eindejaarslijstjes zal zien. Flotsam is namelijk een indiegame van Belgische makelij die op dit moment op early access te vinden is. Het gaat hier om een dorpsimulator waarbij jouw dorp een eiland gemaakt van afval is. Verslaafd zijn aan een game is een thema dat je veel in deze lijst terug zal vinden. Bij Flotsam was dat dan ook zeker het geval.

Mijn eerste aanraking ermee op de Gamescom vloog voorbij. Ik ging zitten, deed een koptelefoon op en voor ik het wist was drie kwartier omgevlogen. Eenmaal met de early access-versie onder de knoppen ging ik daar dan ook heerlijk mee door. Het spel is luchtig en komisch maar toch uitdagend. Het tempo zit er ook goed in, terwijl ik gehypnotiseerd kijk hoe mijn dorpelingen constructies bouwen en goederen verzamelen. En dit is nog in early access, eens zien hoe de game is bij de volledige release.

The Sinking City

Eerlijk gezegd is deze Lovecraftian detective-game niet zo’n geweldig spel. Maar na al die maanden is het nog steeds erg in mijn geheugen blijven hangen. Wat mij betreft is dit een goed teken. Ontwikkelaar Frogwares hebben hun Sherlock Holmes-games even opzij gezet om zich meer te focussen op het horrorgenre. The Sinking City was buggy en grafisch niet indrukwekkend, maar de duistere sfeer een detective-gameplay zaten er heel goed in. Combineer dit met diens degelijke omzetting van Lovecraft’s werk naar een videogame, en je krijgt een spel waar ik graag uren in wilde wegduiken.

Mortal Kombat 11

Ik heb lang getwijfeld of ik deze game of Devil May Cry V in mijn top 5 wilde zetten. Het waren beide namelijk degelijk in elkaar gezette spellen. Echter is er weinig van in mijn geheugen blijven hangen. Als een game dan ook niet memorabel is, zet ik ze ook liever niet hoog op de lijst. Het voordeel van Mortal Kombat 11 is echter dat ik de game wel helemaal heb uitgespeeld. Na het succes van deel 9 en de teleurstelling van deel 10, is 11 wat mij betreft één van de hoogtepunten van de fightingreeks. Ontwikkelaar NetherRealm heeft de oude vertrouwde elementen van de serie gepakt en deze glanzend opgepoetst. Een mooie titel dus om deze lijst mee af te sluiten.