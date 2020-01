Deze week was wel de week van de uitgestelde games, dat heeft ons aan het denken gezet! We zijn tot twee conclusies gekomen. Ten eerste is het helemaal niet slecht dat games worden uitgesteld, sterker nog, het is vaak juist heel erg goed voor de game! En als tweede, er zijn de laatste tijd een hoop games uitgesteld! Dit zijn de 10 uitgestelde games, en we vinden het jammer dat we langer moeten wachten, maar vinden het niet heel erg!



We wachten al zo lang!! Toch blijf ik van mening dat het Cyberpunk 2077 alleen maar goed kan doen. Ook is het zo dat het nu minder dicht op (de ook uitgestelde) Final Fantasy VII. Ook betekent dit zeer waarschijnlijk dat de werknemers van CD Projekt Red misschien minder crunch hoeven te doorstaan. De game staat nu gepland om in september uit te komen, dat is ook best wel bijna!

Gods and Monsters

Ubisoft heeft na de backlash van Ghost Recon Breakpoint besloten om zich terug te trekken en alles opnieuw te bekijken. Het nieuwe IP Gods and Monsters is daar geen uitzondering op. We konden de game al bijna spelen, maar nu hebben we geen idee wanneer we aan de slag kunnen met de game die eruit ziet als een Ubisoft interpretatie van Breath of the Wild.

Final Fantasy VII Remake

Anderhalve maand voordat de hoog geanticipeerde remake van Final Fantasy VII uitkomt, hebben we te horen gekregen dat die een maand later komt. Een maand duurt niet zo lang nee, klopt. Het is wel zo dat het een big deal is voor Square Enix aangezien de game nu in een nieuw fiscaal jaar uitkomt. Dat wil zoveel zeggen dat ze de verdienste van de remake pas een jaar later meetellen achter de schermen. Dat kan hele grote gevolgen hebben voor een ontwikkelaar. Ondertussen is het wel zo dat we zeer waarschijnlijk een fantastische game kunnen verwachten!

The Last of Us Part II

Deze wisten we al tijdje en daar zijn we ondertussen al aan gewend, toch is dit een van de grote opkomende games die een te enthousiaste releasedatum had. Toch is dit een game die we met z’n allen de tijd gunnen. Beter in één keer perfect dan dat we een onaffe game aantreffen. Naughty Dog staat bekend om de crunch die de studio kent, wellicht is de uitstel het eerste grote teken dat ze daar eindelijk wat aan hebben gedaan.

Marvel’s Avengers

Vorig jaar mochten aardig wat journalisten een klein stukje van Marvel’s Avengers spelen en de meeste kwamen terug met het gevoel dat de game nog lang niet af was. Het bleek zo te zijn dat ze gelijk hadden. Het kan zijn omdat de game van dezelfde uitgever te dicht op elkaar zouden zitten (Final Fantasy VII) maar het lijkt logischer dat het gewoon nog niet zo ver was.

Watch Dogs Legion

Net als Gods and Monsters is ook Watch Dogs Legion uitgesteld met dezelfde filosofie. De game is veelbelovend, je kan elke NPC overhalen om in je posse te komen en de NPC wordt dan speelbaar! Zo kan je met een omaatje een bank beroven en ga zo maar door. Erg ambitieus, te ambitieus voor de releasedatum in maart..

Doom Eternal

Doom Eternal is een van de weinige games die eigenlijk al een tijdje uit had moeten zijn. Misschien zijn de ontwikkelaars een flinke bug tegengekomen, of is er iets anders aan de hand. Ach het is een van de vele die niet zijn originele releasedatum heeft gehaald. Persoonlijk dacht ik dat de game uit zou komen tijdens de launch van Google Stadia, maar dat kan alsnog bij de ‘echte’ launch van Stadia, want de founders edition lijkt meer op een matige beta.. Doom Eternal zal daarentegen zeer waarschijnlijk hoge ogen gaan gooien!

Iron Man VR

Voor het geval je het hebt gemist, ja, ook Iron Man VR is uitgesteld. Even doorklikken en je hebt het hele verhaal. Persoonlijk vind ik dit een van de games waarbij het erg belangrijk is dat die goed uit de verf komt. VR is een relatief nieuw medium en Iron Man VR kan zo maar de grote ingang voor het grote publiek zijn. Maar dan moet de game natuurlijk wel helemaal af zijn!

Ghost of Tsushima

Logica zegt dat de grootste reden van het later uitbrengen van Ghost of Tsushima komt doordat de andere grote PlayStation exclusive ook is uitgesteld. Ach ook hier verwachten we allemaal heel erg veel en het is vele malen beter als de eerste indruk gelijk goed is.

Skull and Bones

We wachten al een paar jaar op Ubisoft’s piraten game Skull and Bones. Deze was tegelijk met Sea of Thieves aangekondigd, maar de laatste is al bijna twee jaar uit. Wij hopen hier allemaal op een uitgebreide versie van de zeebattles uit Assassin’s Creed Black Flag, maar eerst nog maar eens iets van de game vernemen, dan pas kijken wat het nu eigenlijk is.

